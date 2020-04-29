Коронавірус «накрив» психлікарню в Почаєві: рахунок хворих лікарів і пацієнтів йде на десятки

У Почаївській психоневрологічної лікарні збільшилася кількість інфікованих COVID-19 пацієнтів і медиків. У їх числі опинилися головлікар лікарні і ще один лікар, який потрапив у реанімацію. Про це у Facebook повідомив Офіс омбудсмена Людмили Денисової.

«Станом на 27 квітня у 26 пацієнтів відділення для чоловіків була лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19. Четверо з них переведені в центральну міську лікарню Почаєва, в інших захворювання проходить у легкій формі», — повідомила головний лікар психоневрологічної лікарні.

У разі загострення хворих планують направляти в Кременецьку центральну районну та Почаївську міську лікарню.

Також 28 квітня стало відомо про двох нових смертей від коронавіруса у Тернопільській області — жертвами стали священик УПЦ МП і хорист церкви ПЦУ. Обидва представника церкви проживали в Шумському районі. У хориста COVID-19 виявили вже при посмертному дослідженні. А от священик порушив заборону на публічне проведення служби і організував її таємно, в приватному будинку, але при присутності віруючих.