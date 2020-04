Трамп пояснив 1 млн заражень коронавірусом в США “кращою в світі системою тестування”

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив таку велику кількість виявлених випадків зараження коронавірусом в країні – 1 млн – добре працюючою системою тестування інфекції.

Про це написав у середу в Twitter.

The only reason the U. S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us Testing in, and therefore show far fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

“Єдина причина, чому в США налічується 1 млн випадків коронавіруса, полягає в тому, що наша система тестування – краще, ніж у будь якій іншій країні світу. Інші країни значно відстають від нас у тестуванні, тому і випадків зараження у них налічується значно менше”, – зазначив він.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральних і місцевих властей, в США зафіксовано понад 1 млн випадків зараження коронавірусом, померли майже 58 тис. чоловік. За кількістю заражених США значно випереджають будь-яку іншу країну світу – в Іспанії, яка знаходиться на другому місці за кількістю виявлених випадків, їх налічується всього близько 232 тис.

У той же час обмежувальні заходи, введені для запобігання подальшого поширення пандемії, завдають серйозної шкоди економіці Сполучених Штатів. За словами старшого радника Трампа Кевіна Хассетта, безробіття може досягти рівня в 16-20% вже в червні. На цьому тлі господар Білого дому 27 квітня рекомендував губернаторам штатів скасовувати санітарні обмеження як можна швидше, але так, щоб не ставити під загрозу здоров’я громадян.