На посаду керівника Державної податкової служби України подав документи Василь Поїзд – корупціонер і екс-керівник департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Як повідомляє сайт Олександра Дубинського, раніше Потяг працював у фіскальній службі під керівництвом Олександра Клименка, а вже при Мирославі Продана був призначений Директором департаменту. Покинув він цю посаду в лютому 2020 року.

Також Поїзд подав документи на заступника голови ДПС України.

На початку 2010-х років Поїзд отримав популярність із-за участі в конфлікті податківців та інтернет-компаній. Зокрема, він брав участь у блокуванні роботи найбільшого інтернет-магазину «Розетка» і сервісу електронних переказів WebMoney. У ті роки ними активно користувалися українські фрілансери.

«Василь Поїзд – складальник кеша від контрабандистів. У ГФС він курирував Закарпатську митницю і навіть мав прізвисько «Вася Мало». Поїзд лобировалли на дану посаду Продан і екс-генералу — податківець Юрій Атаманюк, на якого той працював. Атаманюк відомий конвертартор і обнальщик часів Януковича. Щомісяця Поїзд збирав з Департаменту $500-700 тис. і навіть зміна керівництва не похитнула його позиції», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що активісти намагалися заблокувати митні схеми головного «борця» із контрабандою Поїзда.

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Корупціонер Василь Потяг хоче стати главою податкової оновлено: 29 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0