В’ятрович розповів подробиці допиту в ДБР

Нардеп від «Євросолідарності», колишній голова Інституту нацпам’пам’яті Володимир в’ятрович був допитаний у вівторок, 28 квітня, в ДБР як свідок у справі про розтрати при організації форуму з Голодомору.

Про це він сказавши журналістам після допиту, пише “Слово і діло”.

«Я сподіваюся, що мої виразні засвідчення дали зрозуміти, що для того, щоб проводити цю справу – взагалі немає жодних підстав», – говорить депутат.

Він вважає, що слідчий даремно витрачав годину, складаючи десятки сторінок цієї справи.

В’ятрович також заявивши, що справа відкрита за заявою народного депутата Максима Бужанського, який запідозрив У ятровича у змові із кейтеринговою фірмою, яка обслуговує банкет з нагоди 85-річчя Голодомору.