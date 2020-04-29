Кабмін сьогодні планує визначитися з відкриттям продовольчих ринків

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути ряд питань, зокрема, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва і план формування територіальних громад кількох областей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на порядку денному уряду.

Також на засідання уряду 29 квітня анонсували розгляд питання про відкриття продовольчих ринків.

Зокрема, чиновники будуть розглядати проекти постанов, а саме про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, про внесення змін в деякі постанови Кабміну про внесення змін в Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, про утворення територіального органу Національної поліції.

Також планується розглянути проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деяких питаннях забезпечення державного контролю в нафтогазовому комплексі.

На засіданні уряду також планують розглянути кілька проектів законів та кадрові питання.