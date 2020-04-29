«Коронавірус тут ні при чому»: Охріменко розповів, як Київ ввів карантин заради грошей

Ніякого відношення до коронавирусу українські обмежувальні заходи не мають, так як карантин вводився, щоб виманити у Міжнародного валютного фонду кошти для боротьби з пандемією. Про це заявив в інтерв’ю радіостанції «Ехо Києва» президент Українського аналітичного центру економіст Олександр Охріменко.

За його словами, нинішні київські власті вирішили пограти з МВФ, коли заявили про введення на Україні жорстких обмежень з-за поширення коронавіруса. Насправді в планах було обдурити Міжнародний валютний фонд і отримати від нього мільярди доларів на боротьбу з пандемією. В результаті втрати від карантину вже перевищили 1 млрд.

«Закриття ринків боляче вдарила по українцях. Навіть влада не очікувала, що збитки будуть такими величезними. Звертаю вашу увагу, що, згідно з планом, карантин повинні були зняти з ринків ще на другому етапі. Але вони прискорили ситуацію. Це ще раз говорить, що комедія, яку вони ламають, ніякого відношення до коронавирусу не має», – пояснив Охріменко.

У свою чергу українські експерти, в тому числі і творець батальйону «Азов» Андрій Білецький, заявляють про те, що нинішні київські власті ввели обмежувальні заходи, щоб продавити у Верховній Раді закон про продаж землі. А щоб люди не змогли вийти на акції протесту, було заборонено збиратися на вулицях більше двох осіб.