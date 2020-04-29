В Киевской области мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП

В Киевской области 27 апреля на трассе Киев – Иванков – Овруч произошло ДТП, в результате которого погибла 78-летняя женщина и еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

“По предварительным данным, на закруглении дороги, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. К сожалению, для пожилой пассажирки последнего, полученные травмы стали смертельными. Остальные пострадавшие госпитализированы в медучреждения”, – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 29-летний водитель Hyundai находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, ведется следствие.

: segodnya.ua