«Нове» слово в медицині: в США коронавірус почали лікувати відомим препаратом від печії

Прагнучи зупинити бурхливу в США і у всьому світі пандемію коронавіруса, американські медики не скидають з рахунків жодного з потенційно корисного для цього препарату.

Приміром, в останні тижні все частіше приходять повідомлення про проведення клінічних випробувань за участю людей, які приймають для лікування коронавирусной інфекції препарат з речовиною фамотидин, звичайно призначувані при печії та лікування болю в шлунку.

Даний експеримент проводиться в Нью-Йорку, пише ABC News.

Інтерес до ліків з боку американських медиків виник після того, як було помічено, що в Китаї деякі люди з коронавірусом, що приймали його, відчули значне поліпшення у своєму стані, відрізняючись цим від пацієнтів, які не приймали.

У рамках випробувань препаратами від печії почали лікувати 187 осіб, що заразилися коронавірусом.

«Поки ми не впевнені в успіху. Але в історії медицини є багато прикладів, коли ліки, призначене для однієї мети, несподіване чинило вплив на інше захворювання», — прокоментував подію доктор Кевін Трейсі з Інституту медичних досліджень імені Файнштейна.

У той же час вчений закликав інших пацієнтів не експериментувати, використовуючи ліки від печії, над собою — говорити про позитивну дію кошти поки рано. І коли будуть отримані обнадійливі результати, фамотидин будуть рекомендувати національному масштабі.

Видання нагадує, що препарати на основі фамотидину відомі тим, що ефективно усувають печію, болю в шлунку. Також їх застосовують для профілактики запальних захворювань органу ШКТ.