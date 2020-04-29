Кличко звільнив директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова

Київський міський голова Віталій Кличко звільнив директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА) Юрія Назарова.

Тимчасово виконувати його обов’язки призначено заступника директора цього департаменту В’ячеслав Новохацький.

Про це стало відомо з розпорядження №250 від 28 квітня 2020 року Київського міського голови Віталія Кличка.

“Звільнити Назарова Юрія Леонідовича з посади директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 квітня 2020 року за угодою сторін”, – сказано в розпорядженні.

Цим же розпорядженням виконання обов’язків директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА покладено на заступника директора цього ж департаменту – начальника управління розвитку інформаційних систем В’ячеслава Новохацького.