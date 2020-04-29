Економіст: Прямих виплат населенню чекати не доводиться

Нічого конкретного про нові заходи підтримки бізнесу та населення у виступі президента Володимира Путіна не прозвучало. Таку думку кореспонденту «Росбалта» висловив Андрій Заоостровцев, науковий співробітник Центру досліджень модернізації Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

«Коли я слухав першу частину виступу президента, було відчуття, що помолодшав років на сорок. Це нагадувало мова Леоніда Ильяча на з’їзді в дусі „наш колгосп виконав план“. Про заходи нічого конкретного сказано не було, лише кілька абстрактних фраз. Будемо чекати пропозицій уряду, але навряд чи там буде щось радикально нове. І старі заходів ще не скрізь реалізували. Ті 12 тисяч рублів, про яких президент говорив минулого разу і які повинні були отримати люди, зайняті в малому бізнесі, до багатьох не дійшли», — зазначив економіст.

Продовження неробочого періоду до 11 травня включно економіст назвав згубним насамперед для малого бізнесу.

«У період свят багато організації заробляли більше, ніж зазвичай. Їм, звичайно, буде нелегко пережити ці дні, — зазначив економіст. — Але тут ясно, що ситуація неоднозначна, тут як в приказці — ніс витягнеш, хвіст зав’язне. Якщо продовжувати посилювати режим самоізоляції, буде страждати бізнес і економіка в цілому, якщо пом’якшувати обмежувальні заходи, додаткове навантаження ляже на систему охорони здоров’я, яка і зараз не скрізь справляється».

Нагадаємо, 28 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про продовження режиму «неробочих днів» до 11 травня включно і запропонував уряду до 5 травня підготувати новий пакет заходів підтримки бізнесу і населення.