У Борисполі приземлилися евакуаційні рейсі з Вірменії, Італії та Швеції

Три евакуаційні рейсі повернулися з Єревану, Неаполя та Стокгольма евакуйовано більше 300 українців.

Про це в середу, 29 квітня, розказала Державна прикордонна служба.

Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився.

Зазначається, що всі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток “Дій вдома” та будуть перебувати на самоізоляції вдома.

Співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок “Дій вдома”.

Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві.