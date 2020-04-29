В Україні обрушаться зарплати, а нова мінімалка не покриє зростання цін: експерти і Кабмін озвучили прогнози

В Україні у 2020-му рівень реальних доходів скоротиться майже на 14%, а зростання мінімальної зарплати в наступному році навряд покриє інфляцію. Разом з тим ускладниться і ситуацію на ринку праці: роботи стане менше, а претендентів – більше.

Оглядач проаналізував консенсус-прогноз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (МЕРТ), а також оцінки аналітиків і з’ясував, як зміниться рівень доходів українців і що чекає працюючих.

Що буде з зарплатами?

Мінімальну зарплату в 2020-му підвищувати не будуть. Як і зараз, до кінця року вона складе 4723 грн. Вже в 2021-му, згідно з консенсус-прогнозом МЕРТ, мінімалку можуть підвищити до 5134 грн. І це погана новина. У січні цього року зростання становило 13%, а в наступному може бути лише на рівні 8,7%.

І це за умови, коли в 2019-му ціни зросли на 4,1%, а в 2020-му підвищення складе як мінімум 8,7%. Тобто у кращому випадку доходи найбільш малозабезпечених українців залишаться на тому ж рівні, а в гіршому – знизяться.

До речі про зниження доходів, реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати в 2020 році впаде на 13,9% і складе 11 079 грн. При цьому зростання реального розміру зарплати у 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

Прогноз зарплат в Україні

Аналітик Єгор Комов з такими оцінками погоджується: середня зарплата може бути на рівні 11 тис. грн, однак реальні доходи більшості українців скоротяться. «Я думаю, що інфляція може бути на рівні 10%. Ми кілька років спостерігали, як оцінки, закладені в бюджет, прогнози НБУ, не відповідали реальному рівню зростання цін. Але навіть якщо припустити, що інфляція буде на рівні 7-8%, частина людей зовсім тимчасово втратила доходи і звичайно ж ми їх не побачимо за статистикою зарплат. Скорочується кількість вакансій, зростає рівень безробіття. Зараз роботодавцю не потрібно пропонувати ту зарплату, за яку до нього прийде співробітник, вибираючи між ним і конкурентом. Прийдуть на будь-яку зарплату», – каже Комов.

Зазначимо, з-за карантину понад 2 млн українців залишилися без роботи. При цьому п’ять мільйонів працюючих відправили у вимушені відпустки. Все це призведе до того, що середні в 2020 році реальні заробітні плати впадуть до рекордно низького показника.

Реальна заробітна плата враховує показник інфляції. Її динаміка показує не тільки номінальний розмір, але і купівельну спроможність.

Виробничі ланцюжки порушені вже зараз. Економіка – це мільйони гвинтиків, які працюють у зв’язці між собою. І як тільки один з них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає і Україну. Вже до літа, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, а до вересня економічна ситуація буде нормалізуватися.

В гіршому випадку нормалізація відбудеться тільки до кінця 2020-го. У будь-якому разі ситуація в Україні стабілізується не скоро. І для всіх нас прийшов час об’єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань за час сучасної України.

Що буде з ринком праці та заробітчанами?

У прогнозі МЕРТ кажуть: ситуація на ринку праці буде залишатися складною до кінця 2020 року. Що буде відбуватися:

зростання безробіття з-за масових звільнень і повернення мігрантів в Україну. Рівень безробіття за підсумками року буде найвищим серед запропонованих попередніх варіантів;

відбудеться перерозподіл робочої сили між сферами діяльності, після завершення карантину трудові мігранти покинуть Україну;

«Ймовірно, протягом декількох років більша частина працівників, які приїхали в Україну в березні, вирішить повернутися на роботу за кордон. Водночас можливо, що за межі України знову поїдуть працювати менше половини працівників, якщо в березні в Україну приїхали в основному ті, хто не планував повернення за кордон або не мав можливості там надовго залишатися; до того ж є ймовірність, що країни ЄС суттєво зменшать залучення робочої сили з-за кордону на тривалий період», – йдеться в припущенні.

За найсміливішими прогнозами, кількість безробітних українців зросте до 500 тис. чоловік. Таку оцінку озвучив колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Він оцінив ситуацію в інших країнах і припустив, що схожий сценарій чекає і нас.

Міжнародна організація праці розробила три сценарії розвитку ситуації, йдеться на офіційному сайті МОП. Так, зростання безробіття у світі може скласти від 5,3 млн («м’який» варіант) до 24,7 млн («жорсткий» варіант). За вихідний показник береться 188 мільйонів – стільки безробітних налічувалося в світі в 2019 році. Для порівняння: світова фінансова криза 2008-2009 років залишив без роботи 22 млн чоловік.