Чоловік і дружина прожили разом 73 роки і померли в один день з-за COVID-19

Подружня пара з штату Вісконсін, що складається в шлюбі 73 роки, померла з інтервалом в шість годин після того, як в обох підтвердився коронавірус. Однак в останні хвилини свого життя чоловік і дружина перебували поруч і трималися за руки – для цього персонал лікарні зрушив їх ліжка.

Як пише Daily Mail, любов між Уилфордом Кеплером (94 роки) і його дружиною Мері (92 роки) спалахнула більше 70 років тому, коли вони обмінювалися листами під час Другої світової війни

Їх син Майкл розповів, що батьки почали зустрічатися після того, як Уілфорд повернувся з Другої світової війни і працював сыроделом в окрузі Річленд. Пара одружилася в 1946 році.

Через деякий час Уілфорд працював машиністом у Harnishfeger Corp. протягом 35 років, а Марія стала першою жінкою віце-президентом компанії US Steel Supply. Щоб домогтися цього, вона відвідувала нічні заняття в коледжі Альверно і закінчила його у 1981 році у віці 54 років.

Також Майкл Кеплер зазначив, що його батько добровільно працював у лікарні Мілуокі протягом більше 20 років, а мати – в комісії округу Мілуокі з проблем старіння.

Медики лікарні, де померла подружня пара, відзначили, що незважаючи на те, що коронавірус був виявлений у обох пацієнтів, небезпечна хвороба забрала життя Мері. Жінка отримала позитивний результат 8 квітня і була поміщена на домашню самоізоляцію, а потім провела чоловіка Уілфорда в лікарню.

Причиною його смерті стала черепно-мозкова травма після невдалого падіння на католицьку Пасху. Вже перебуваючи в лікарні з травмою голови, 12 квітня чоловік дізнався про свій позитивний аналіз на COVID-19.

Перед смертю Мері і Уілфорда Кеплеров встигли відвідати їх онуки Ламека і Спенсер. За їх словами, подружня пара знала, що помирає, але змирилася з цим. А Мері перед смертю сказала, що про неї піклуються ангели.

Внучка Кеплеров підкреслила, що її бабуся і дідусь були дуже обачні, тому вона досі не знає, де вони могли заразитися коронавірусом. Єдиний варіант – похід в магазин за покупками.

Закоханих поховали на кладовищі біля будинку, де виріс Уілфорд. У них залишилося троє дітей, вісім онуків та шість правнуків.

Подружжя Кеплеры з дітьми

Daily Mail