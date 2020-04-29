Забужко запідозрила Хржановського у зв’язках з Путіним і ФСБ: будують в Україні «Луб’янку»

Зйомки скандального проекту «Дау» російського режисера Іллі Хржановського можуть бути частиною операції президента країни-агресора Володимира Путіна і ФСБ в Україні.

Таке припущення висловила на своїй сторінці в Facebook українська письменниця Оксана Забужко, зазначивши, що так окупанти намагаються завести в нашу країну агентуру.

«Як мінімум наївно було б вважати, що в Росії Путіна такий проект, як «Дау», режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторский треш мені виглядає, як спроба під прикриттям музею Бабиного Яру легально завести в Київ московську чекістську тортурне, ФСБшный «підвал», порівняно з яким донецька «Ізоляція» ще здасться «в клітинку». Ось це було б логічно і дуже «по-сурковскы», – пише вона.

На її думку, гучний проект Хржановського, в якому відновили перебування 30-х років в тоталітарному СРСР, довів, що подібні експерименти можуть стати ще більш масовими.

«Що ж легше, ніж під виглядом реконструкції (серед потоку экскурсантских «реконструкцій») непомітно і системно, з ночі в ніч, проводити справжню чекістську «роботу з місцевим населенням»? Тільки маючи у Києві свою постійно діючу «Луб’янку», Путін може розраховувати на «остаточне вирішення українського питання», – робить висновок письменниця.

«І якщо подивитися на проект Хржановського під цим кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продумано. І ще купа можливостей щодо такого «театру смерті» відкривається, – але всім цим повинні зайнятися СБУ і міжнародні правоохоронні організації. Рашизм але пасаран!» – додала Забужко.

Підсумовуючи, вона підкреслила, що вважає доречним відкриття кримінальної справи за фактом харківських зйомок «Дау». Адже ФСБ незабаром може почати зачистку тих свідків, які дали підписку про нерозголошення» з приводу того, що відбувалося на майданчику.