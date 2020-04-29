Коронавірус викликає у дітей небезпечну патологію: під загрозою серце

У Великобританії лікарі звернули увагу, що діти масово почали хворіти патологією, схожою на синдром Кавасакі, яка може бути викликана коронавірусом.

Малюки почали скаржитися на болі в животі, у них виявили набряки серця і «шлунково-кишкові» симптоми, пише Daily Mail.

«За останні три тижні по всьому Лондону, а також в інших регіонах Великобританії спостерігалося явне збільшення числа дітей різного віку з многосистемным запальним станом», – повідомляється в статті.

Медики терміново почали вивчати питання і застосували до маленьким пацієнтам інтенсивну терапію, адже синдром загрожує життю дітей. Поки невідомо, чи багато летальних випадків стали наслідком саме схожою на синдром Кавасакі хвороби.

Синдром Кавасакі вражає артерії, викликає серцеві захворювання. Він проявляється у вигляді болів у животі, блювання, діареї, а також кон’юнктивіту, висипання, лущення шкіри і ураження лімфовузлів і слизових оболонок.