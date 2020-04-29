Леся Нікітюк розповіла подробиці про свої нові стосунки

Виявилося, що українська телеведуча вже тривалий час не самотня.

Про це вона розповіла під час розмови з Олею Поляковою в рамках її онлайн-шоу «Правда чи дія».

Леся неохоче розповідає подробиці свого особистого життя, але в неї не було іншого виходу після питання Полякової, чи вважає себе телеведуча «сексі».

“Зараз вважаю, раніше ні. Вже рік вважаю, може, два. Мій, скажімо так, постійний. Не буду казати колишній, теперішній”.

Телеведуча не уточнювала, чи є її нинішній хлопець тим самим сусідом з яким вона мала досить тривалі стосунки, однак, зазначила, що коханий обожнює коли вона ходить на підборах.

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Этот эфир я не забуду НИКОГДА! Столько эксклюзива, позитива, юмора, секса! Такая разная, и во всем прекрасная @lesia_nikituk. Кто смотрел – как вам? У кого какой любимый момент? #оляполякова #лесяникитюк #live2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Апр 2020 в 12:47 PDT

: wona.com.ua

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