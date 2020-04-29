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Колишній столичний прокурор піде під суд за валютну хабар

29.04.2020

Колишній київський прокурор постане перед судом за хабар у 2000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

«Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — повідомили в Офісі.

Слідством встановлено, що прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою особи у вчиненні грабежу. «Підтримуючи обвинувачення в суді, він вимагав та отримав від підозрюваного неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за сприяння у призначенні судом покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі», — розповіли в прокуратурі.

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