Колишній столичний прокурор піде під суд за валютну хабар

Колишній київський прокурор постане перед судом за хабар у 2000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.



«Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — повідомили в Офісі.

Слідством встановлено, що прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою особи у вчиненні грабежу. «Підтримуючи обвинувачення в суді, він вимагав та отримав від підозрюваного неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за сприяння у призначенні судом покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі», — розповіли в прокуратурі.