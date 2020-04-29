Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття: Моз назвав умову

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, незважаючи на проект дозволу продовольчим ринкам працювати, який буде розглянутий Кабінетом міністрів, у разі порушення правил їх будуть закривати по-новій.

Подробиці він розкрив на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

«У нас є Госпродпотребслужба, вона буде контролювати дотримання на ринках карантинних заходів. Питання контролю за тим, щоб все було в рамках встановлених Кабміном правил, – цим буде займатися Госпродпотребслужба. Крім того, якщо будуть серйозні порушення на ринках, їй буде надано право закрити їх. Для нас здоров’я громадян – дуже важливо, і ми не можемо допустити спалахів COVID-19 з-за порушень правил, які були встановлені фахівцями«, – попередив міністр.