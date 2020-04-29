Кабмін призначив голів Податкової та Аудиторської служб

Кабінет міністрів призначив головою Державної податкової служби Олексій Любченко.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

Любченка з 2015 року обіймав посаду радника голови Державної фіскальної служби.

Також на засіданні 29 квітня Кабмін призначив голову Державної аудиторської служби — ним став Геннадій Пліс. Пліс був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка з січня 2016 року до грудня 2017 року. На початку грудня він подав у відставку. У мерії його змінив Микола Поворозник.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив глав Митної та Податкової служб, а також їх заступників.

У грудні 2019 року замість Госаудитслужбы був створений Офіс фінансового контролю. У січні цього року відомство очолив Ігор Буграк, який раніше працював в Мінфіні — обіймав посаду директора департаменту гармонізації внутрішнього фінансового контролю. До цього керівником Госаудитслужбы була Лідія Гаврилова, яка звинувачується у корупційному злочині.

26 квітня уряд оголосив конкурс на керівників Податкової та Аудиторської служби, термін подачі документів — один день