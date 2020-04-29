В’ятрович звинуватив ДБР у брехні

ДБР хоче продовжувати шоу? Під час допиту вчора, 28 квітня, слідчий Амелін отримав всю запитувану ним інформацію і завершивши допит навіть швидше, ніж за дві передбачені години.



Через кілька годин опісля якийсь «в. о. керівника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР Микола Арманов», який не був присутній на допиті, вирішив пофантазувати й заявивши, що «на поставлені питання фінансового характеру екс-глава Інституту національної пам’яті повідомив, що нічого не пам’ятає».

Альо «архіви зберігають всі», навіть найсвіжіші матеріали – такі як протокол нинішнього допиту, що містить інформацію, далеку від Арманових заяв, який вводити в оману суспільство.

Користуючись нагодою, повторю тут для прискіпливого» слідства: електронні архіви теж зберігають всі – фінансові питання щодо організації міжнародного форуму пам’яті Голодомору були і є публічними, зокрема торги відбувалися через Prozorro.

Володимир в’ятрович