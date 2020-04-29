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Спікер парламенту Естонії назвав «Безсмертний полк» символом репресій

29.04.2020

Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спікер парламенту Естонії (рійгікогу) Хенн Пыллуаас назвав акцію «Безсмертний полк» символом репресій. Про це повідомляє Delfi.

«Звичайно ж, відзначають 9 Травня відомо, що для естонців це означає 50 років утисків та окупації, а вилитий з бронзи солдатів Червоної армії і так званий “Безсмертний полк” для нас уособлюють загарбників, разорителей, є символом репресій і вбивств», — заявив Пыллуаас.

При цьому він назвав заборону георгіївських стрічок «боротьбою з вітряками, від якої буде мало користі». «Незважаючи на спроби Кремля підробити і змінити історію, правда завжди виходить назовні», — упевнений спікер.

Пыллуаас закликав «активно спростовувати брехню» Москви як на «місцевому», естонською, так і на світовому рівні. «Як це, наприклад, зробив нещодавно рійгікогу, коли Росія звинуватила Польщу у розв’язанні Другої світової війни», — додав він.

У січні сейм Латвії прийняв спеціальну заяву, в якій звинуватив Москву в спотворенні історії Другої світової війни. Депутати стверджують, що російські чиновники заперечують окупацію республіки і применшують роль пакту Молотова-Ріббентропа. Сейм заявив, що закінчення Другої світової війни не принесло країнам Центральної та Східної Європи звільнення, оскільки, на відміну від західноєвропейських держав, вони були окуповані СРСР.

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