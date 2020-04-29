Спікер парламенту Естонії назвав «Безсмертний полк» символом репресій

Спікер парламенту Естонії (рійгікогу) Хенн Пыллуаас назвав акцію «Безсмертний полк» символом репресій. Про це повідомляє Delfi.

«Звичайно ж, відзначають 9 Травня відомо, що для естонців це означає 50 років утисків та окупації, а вилитий з бронзи солдатів Червоної армії і так званий “Безсмертний полк” для нас уособлюють загарбників, разорителей, є символом репресій і вбивств», — заявив Пыллуаас.

При цьому він назвав заборону георгіївських стрічок «боротьбою з вітряками, від якої буде мало користі». «Незважаючи на спроби Кремля підробити і змінити історію, правда завжди виходить назовні», — упевнений спікер.

Пыллуаас закликав «активно спростовувати брехню» Москви як на «місцевому», естонською, так і на світовому рівні. «Як це, наприклад, зробив нещодавно рійгікогу, коли Росія звинуватила Польщу у розв’язанні Другої світової війни», — додав він.

У січні сейм Латвії прийняв спеціальну заяву, в якій звинуватив Москву в спотворенні історії Другої світової війни. Депутати стверджують, що російські чиновники заперечують окупацію республіки і применшують роль пакту Молотова-Ріббентропа. Сейм заявив, що закінчення Другої світової війни не принесло країнам Центральної та Східної Європи звільнення, оскільки, на відміну від західноєвропейських держав, вони були окуповані СРСР.