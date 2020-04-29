Учені стверджують, що до кінця століття людство може отупіти

Невтішні прогнози експертів.

Через підвищення концентрації вуглекислого газу в повітрі до кінця століття населення землі може зіткнутися зі значним зниженням інтелекту і втратою здібностей до складного стратегічного мислення. До таких результатів у ході свого дослідження прийшли вчені з Університету Колорадо, інформує Ukr.Media.

У майбутньому концентрація вуглекислого газу в приміщенні може зрости до 1400 частин на мільйон (ppm), що втричі перевищує концентрацію на відкритому повітрі.

Через вплив такої кількості СО2 на організм в мозок буде надходити все менше кисню, що неминуче призведе до зростання сонливості і неспокою та до зниження когнітивних функцій мозку.

Якщо людство продовжить спалювати вуглець в таких самих масштабах, підрахували вчені, то рівень вуглекислого газу на відкритому повітрі досягне 930 мільйонних часток, а в міських районах підвищиться ще на 100 мільйонних часток додатково.

Це вплине на здатність людей планувати і приймати рішення: навички можуть знизитися на 50% і 20% відповідно. Знизити масштаби викидів шкідливих газів в атмосферу зараз раптово допомогла пандемія коронавірусу.

: aspekty.net

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