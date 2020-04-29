Звільнений податківець вимагає в суді скасування конкурсу на главу ДПС

В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов до Кабінету міністрів і Державної податкової служби про скасування відбору на посади голови ДПС та його заступника.

Позивач просить скасувати рішення уряду і ДПС про оголошення відбору на вакантні посади голови та заступника голови ДПС, повідомляє прес-служба ОАСК.

Позов і заяву про його забезпеченні 27 квітня подав Дмитро Венцковский. Суддею по цій справі №640/9355/20 призначений Олексій Огурцов.

19 листопада 2019 року директор департаменту Державної фіскальної служби Дмитро Венцковский був призначений заступник голови фіскальної служби для завершення реорганізації ДФС. Потім він став заступником голови податкової служби. Саме з цієї посади він був звільнений 24 квітня 2020-го разом з головою ДПС Сергієм Верлановым. Вже 25 квітня було оголошено добір кандидатів замість них.

Серед інших вимог позову Венцковского — скасування умов вищевказаної конкурсної процедури, опублікованих 25 квітня на єдиному порталі вакансій Національного агентства з питань держслужби.

На думку позивача, відбір на посади голови Податкової та його заступника оголошені з порушенням чинного законодавства, а умови і форма відбору не відповідають формальним критеріям і порушують його права і права інших потенційних учасників.

Разом з позовом було подано заяву про його забезпеченні, в якій позивач просить суд до набрання законної сили рішення по справі заборонити ДПС та Мінфіну здійснювати дії по відбору на зазначені вакантні посади, а саме — проводити співбесіди, вносити подання суб’єкту призначення та укладати контракт.

Наразі судом вирішується питання наявності правової підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Національне агентство з питань держслужби оголосило відбір на вакантні посади голови ДПС та його заступника в минулу суботу після вечірнього позачергового засідання Кабміну в п’ятницю, під час якого уряд звільнив керівників ДПС Сергія Верланова та митної служби Максима Нефьодова.

За умовами конкурсної процедури кандидати на вакантні посади призначаються на контрактних умовах терміном на період дії карантину + 30 днів після його закінчення.