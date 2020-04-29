Стала відома причина смерті дівчинки, з якою не може попрощатися батько з ОАЕ

Дворічна Єва, батько якої намагається дістатися з ОАЕ в Україну, щоб поховати дочку, померла від кишкової інфекції.

Про це Рустам Гаджієв розповів ТСН. Чоловік зазначив, що дівчинка була повністю здорова.

«Вона була цілком здорова, але сталася кишкова інфекція. Як нам сказали, там було блискавичний перебіг і дуже швидко були уражені всі органи», – заявив він.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим запевнив, що проблем у Гаджиєва з поверненням через білоруський кордон не буде, оскільки в країні немає карантину і можна вільно дістатися до України.