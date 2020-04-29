Міжнародний валютний фонд попередив Банкову про проблеми, – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд попередив Київ про перегляд своїх рішень в Україні у випадку ухвалення змін до законодавства про НАБУ.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на лист голови МВФ в Україні Рона ван Родена до заступників голови ВП Юлії Ковалів та Андрея Смирнова.

Підставою для листа стали «запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення».

МВФ вважає, що ці зміни звужують незалежність бюро і потребуватимуть корегування нових програм співпраці фонду з Україною.

Видання зазначає, що під опис вказаних законодавчих ініціатив підпадають два проекти, зареєстровані у Раді у лютому-березні. Законопроекти дозволяють звільнити чинного керівника НАБУ Артема Ситника.

Хоч жоден з проектів закону не поданий з ініціативи Зеленського, Фонд радить ВП вплинути на вказані законопроекти, оскільки їхнє ухвалення зупинить виконання чинної програми МВФ, пояснюють журналісти.

Про ризики щодо внесення змін до законодавства МВФ попереджав Офіс президента ще тиждень тому.