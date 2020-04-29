На Балі знайшли мертвими двох українських туристів — чоловіка і жінку. У них підозрюють коронавірус

Поліція острова Балі, де залишається багато українських туристів, з’ясовує причину смерті двох українських громадян, чиї тіла були знайдені в районі Кедонганан Бадунг ввечері 28 квітня.

Про це повідомляє місцеве видання Coconut.

Згідно з повідомленнями, тіла після знаходження обприскали дезінфікуючими засобами, перш ніж занурити їх у «швидку» і доставити в лікарню Санглах. У поліції заявили, що в якості запобіжного заходу покійні були евакуйовані за протоколами COVID-19.

Ознак насильства на тілі немає. Двоє іноземців, за повідомленнями правоохоронців, які перебувають у шлюбі, проживали в цьому районі. Сусіди подзвонили в поліцію, коли помітили, що пара не виходить з квартири.

«Після того, як вдалося відкрити кімнату, були виявлені два тіла, які лежали на підлозі без ознак життя», — заявили в поліції. В чаті українських туристів, які відпочивали на Балі, назвали ймовірні імена українців — 54-річний Андрій Сусленко і 52-річна Тетяна Мьенчинская.