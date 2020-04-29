Пандемія: кінець початку

Вже зрозуміло, що ковид набагато страшніше грипу, що карантини дають тимчасовий перепочинок, і що у світу попереду довгі місяці особливого режиму.

Здається, ніби епідемія була завжди. Хоча за межами Китаю вона триває менше трьох місяців. COVID-19 — нова хвороба, про яку досі відомо набагато менше, ніж доповідають публіці знавці-любителі і безвідповідальна частина професіоналів.

Незрозуміло, наприклад, чи буде друга хвиля епідемії там, де перша начебто пригнічена. Всі прогнози, які з цього приводу висловлюються, — суто предположительны і побудовані на аналогії з поширенням кількох інших заразних хвороб.

Невідомо також, чи позначиться ковид на здоров’я «безсимптомних» — тих, хто переносить хворобу, як би її не помічаючи. Таких половина серед інфікованих. При цьому томографія начебто фіксує у них ознаки пневмонії. Але чи випливає з цього що-небудь серйозне, говорити рано.

Немає надійних відомостей щодо того, чи одержують перехворіли імунітет, а якщо так, то надовго. Фахівці вже розкололися на кілька течій з цього приводу.

Все перераховане знаходиться сьогодні не в області точних знань, а в сфері надій і побоювань. Щоб підтвердити або спростувати, знадобляться місяці, якщо не роки.

Зате одне питання прояснився вже зараз. Для ковид-дисидентів, противників карантинів і обмежень, дуже важливим був теза про те, що COVID-19 не набагато небезпечніше грипу. Тому, мовляв, повсюдні відмови із-за нього від звичного способу життя — прояви паніки, істерії або таємної змови. Цікаво, що серед прихильників цієї позиції чомусь немає таких, хто в серйозній формі сам перехворів ковидом.

Між тим, вже починає з’являтися статистика загальної смертності за березень і частково за квітень, яка явно «сперечається» із дисидентами. Ось свіже повідомлення італійського статистичного відомства. Виберемо область Ломбардію, провінції Бергамо, комуну Бергамо. Це невелике містечко (120 тис. жителів) став першим з символів пандемії. Імовірно там заразилося 60-70% мешканців.

З графіка, що показує загальну кількість усіх зареєстрованих смертей, видно, що з 1 січня по 6 березня 2020-го померли 288 осіб (за ті ж дні 2019-го — 283). Оскільки в літні місяці в Бергамо вмирають дещо рідше, то, можливо, два або три десятка із цих смертей були викликані наслідками сезонного грипу.

За неповний наступний місяць (до 4 квітня 2020-го) статистика повідомляє про 695 смертях проти 115 за той же період в 2019-м. І ці неповні 600 додаткових смертей — далеко не всі загиблі від ковида. Люди там продовжували, нехай і меншими темпами, вмирати весь квітень, і навіть зараз офіційно сообщаемая щоденна італійська ковид-смертність лише в два з половиною рази нижче, ніж була на піку наприкінці березня.

За самою оптимістичною оцінкою, пандемія вбила або ще вб’є не менше 1% заражених жителів Бергамо. А з реалістичною — приблизно соту частку від усіх його громадян. Така ціна досягнення «колективного імунітету», який, може бути, ще й не спрацює.

Тому карантини, введені, нехай і в різних формах, у всіх хоч скільки-небудь успішних країнах, — це природна реакція на стрімке поширення невивченою і при цьому досить страшної хвороби. Абсолютно нормально, що таку біду намагаються зупинити.

Але не менш природно, що радикальні карантини не можуть тривати довго. Зараз їх усюди готуються послабити, а подекуди вже почали це робити. У народів, економік і національних фінансових систем існують межі міцності. З іншого боку, є надія (хоча і не впевненість), що завдяки карантинам пандемія йде на спад.

Чи це Так? Відповідь може бути тільки частковим.

Не стану прикидатися, ніби знаю, на якій стадії епідемії зараз наша країна. Моя думка збігається з висновком петербурзького соціолога Олени Богданової, зробленим після спроби розібратися в мішанині казенних заяв: «До останнього часу можна було думати, що хтось володіє достовірною інформацією про кількість інфікованих, хворих, померлих від COVID, але її не роблять надбанням широкої громадськості. Події останніх тижнів показали, що, можливо, достовірних даних просто немає».

Навряд чи щось певне можна сказати і про масштаби епідемії в закритих, як Китай, або в явно невпорядкованих країнах. Адже якщо вірити офіційним цифрам, то в Індонезії, Пакистані, Бангладеш або Нігерії смертей від ковида менше, ніж у Росії. А кожна з цих держав населеннее нашої. Ознака це того, що там краще справляються? Не думаю.

Швидше за все, відомості, хоча б у загальних рисах схожі на правду, доступні тільки про європу (на захід від колишніх радянських кордонів), Північній Америці і багатих державах Південно-Східної Азії. Скористаюся даними, які збирає і публікує сайт worldometers.info. В основному це офіційні, тобто свідомо неповні цифри. Але їх хоч можна порівняти один з одним.

Є кілька країн і територій, де протиепідемічні заходи проводилися стрімко, цілеспрямовано і без зволікань з масовим тестуванням. У них розповсюдження ковида швидко вдалося зупинити (песиміст скаже — призупинити). Це, наприклад, Південна Корея (250 загиблих, 57 тестів на кожного виявленого хворого), Австралія (відповідно 80 і 79), Тайвань (6 і 140).

І взагалі, майже у всіх країнах, де вдалося різко скоротити масштаби епідемії, не шкодували сил і витрат на проведення тестів. Це допомагало владі працювати не наосліп і вчасно виявляти осередки зарази. Ось кількість тестів, зроблених на одного виявленого інфікованого, в країнах, де жертви епідемії виявилися помірними або невеликими: 29 — в Чехії, 20 — в Ізраїлі, 15 — в Канаді.

Натомість у США, де зроблено менше 6 тестів на одного інфікованого, вже майже 60 тис. загиблих (в 2,5 рази більше на мільйон жителів, ніж у Канаді). А в штаті Нью-Йорк, який постраждав більше будь-якої європейської країни (на нього припадає 40% усіх американських жертв епідемії), зроблено лише 2,5 тесту на одного виявленого хворого. У цьому штаті реальна частка заражених толком не відома, але навряд чи нижче 10% від загального числа жителів. Тим не менш і в США число щоденних смертей знижується вже другий тиждень.

У більшості країн Європи (без Росії та пострадянських держав) щоденне кількість померлих, важких хворих і виявлених інфікованих теж йде вниз. При цьому чітко виділяються дві географічні зони з приблизно рівним населенням. Разючий Контраст між ними. Загальноприйнятих пояснень поки немає.

У західній зоні, з 270 млн жителів, за заниженими офіційними даними загинуло 110 тис. осіб. Це Великобританія, Ірландія, Бельгія (сама постраждала з усіх або найнадійніша в підрахунках), Нідерланди, Франція, Швейцарія, Іспанія, Італія. Число жертв на мільйон жителів тут від 200 до 600.

Східна зона, у якій 250 млн мешканців, — це інша Європа. Загиблих тут у 8 разів менше — 14 тис. (57 на мільйон жителів). З яких 6,2 тис. припадає на 80-мільйонну Німеччину, а 2,4 тис. — на 10-мільйонну Швеції.

Швеція (233 загиблих на мільйон) різко відрізняється від сусідніх з нею Норвегії (38) і Фінляндії (35) і за масштабами лиха повинна б належати до західній зоні. Але даремно кажуть, що в Швеції немає карантину. Не де-юре, так і де-факто, на прохання уряду, він там є. Але працює погано. І не стільки через «добровільності», скільки через недолугість влади, полінувалися організувати тестування, не подбали про засоби захисту, байдужих до того, що персонал будинків престарілих заражає їх мешканців. Тому незрозуміло, чи рухається зараз Швеція до епідемічного спаду або вже прямо до колективного імунітету, як в Бергамо.

Сьогоднішню світову ситуацію можна назвати кінцем початку пандемії ковида. Коронавірус охопила планету. Людство відповіло карантинами, які начебто призупинили поширення інфекції. Тепер карантини, де вчасно, а де й немає, будуть пом’якшуватися.

У разі успіху, тобто якщо послаблення не обернуться новими спалахами, майбутні місяці стануть часом особливого режиму — обережною, затиснутою обмеженнями життя в очікуванні загальнодоступного тестування, ефективних ліків і вакцини.

Ну а невдача ще сильніше розділить світ. Хтось зведе нові огорожі, вищі від нинішніх. А хтось махне рукою і змириться з експериментом колективного імунітету.