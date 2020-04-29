Бив і погрожує: українська супермодель втекла від чоловіка-тирана

Українська супермодель Сніжана Онопко шокувала заявою про домашнє насильство. Зірка розповіла, що її чоловік Микола Щур регулярно бив її. За словами Сніжани, діставалося і персоналу і навіть мамі моделі. Також Сніжана каже, що терпіла зради чоловіка. Коли Сніжана вирішила подати на розлучення і поділ майна, чоловік почав погрожувати їй.

Жінці довелося бігти з власного будинку, в якому зараз Щур проживає з новою коханою.

«Я виплачувала його борги, вірила в те, що він не змінює, і виправдовувала в критичних ситуаціях, навіть коли він піднімав на мене руку. Це відбувалося постійно. Дісталося, до речі, і водіям, і персоналу – коротше, всім », – розповіла Сніжана в коментарі виданню JetSetter.ua.

Сніжана обурена тим, що чоловік привів коханку в їх загальний заміський будинок, який будували майже дев’ять років.

«Я була готова якомога швидше розлучитися, забрати два автомобіля, серед яких і Rolls-Royce, куплений за мої особисті кошти, і більше ніколи не зустрічатися з цією людиною. Але, коли я побачила, що інша жінка проживає в моєму домі, плаває в моєму басейні і користується моїм посудом, вирішила наполягти на правовому розділі майна », – сказала Сніжана.

Нагадаємо, Сніжана Онопко та донецький бізнесмен Микола Щур одружилися в листопаді 2011 року. Супермодель не збентежило те, що у нареченого була судимість. Чутки про розлучення з’явилися ще три роки тому. Але тоді Сніжана все заперечувала.

: trserial.net.ua

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