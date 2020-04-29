Влада не тільки зірвала призначення Саакашвілі, але ще й забрехалася на цей рахунок

В результаті відмови Зеленського відкрито підтримати Саакашвілі, при голосуванні в партійному чаті за нього проголосувало менше 90 депутатів. В результаті триденних переговорів число прихильників зросла трохи більше 100.

При цьому Офіс президента досяг домовленості про підтримку з низкою груп всередині фракції, що теоретично давало можливість дотягти до 170 голосів, в тому випадку, якщо вирішити різні «хотілки». І голосуванням в партійному чаті ця цифра не була підтверджена.

Як представник Кабміну в Раді «слуга народу» Мокан смішно намагається приховати факт напрямки та відкликання подання про призначення Саакашвілі.

Подробиці про це розповів напередодні пізно ввечері у Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.

Подання про призначення Михайла Саакашвілі до голови Верховної Ради Разумкову надійшло до парламенту в п’ятницю, 24 квітня. І було відкликано з парламенту сьогодні, 28 квітня. Перевірити достовірність моїх слів може кожен, у кого є достовірні неофіційні контакти у Верховній Раді і Кабміні.

Всі повідомлення про те, що уявлення не висилали в Раду і не відкликали — брехня, та спроба окремих несумлінних «слуг» піти від відповідальності за дурні і суперечливі дії по Михайлу Саакашвілі. Власне, безпосередньо це не спростовує і сам представник уряду у ВР Василь Мокан, він просто маніпулює інформацією і не договорює правду, ось його цитата:

«Короткий коментар щодо інформації у ЗМІ про нібито відкликання урядом подання на призначення М. Саакашвілі на посаду віце-прем’єра. Таке подання не було зареєстровано у ВР, відповідно, і відкликання не було. На рівні Кабміну ніяких рішень з Саакашвілі не приймалося. На четвер у порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не значилося».

Тепер перекладаю це на людську мову.

1. Мокан нічого не сказав — а було надіслано таке подання? Так, було надіслано.

2. «Уявлення не було зареєстровано». Не було зареєстровано, але ж це не скасовує факту, що воно надіслано!) І ось про те, що воно було надіслано, Мокан нічого не сказав:)))

3. «На рівні Кабміну ніяких рішень з Саакашвілі не приймалося». Кабмін Так і не повинен приймати рішення з Саакашвілі — це прем’єр-міністр направив подання до парламенту, і парламент повинен був приймати рішення!)))

4. «У порядку денному позачергового засідання ВР такого кадрового питання не значилося». Так, звісно не значилось, ви ж у фракції не зібрали голоси для висунення Саакашвілі і не включили питання в порядок денний!)))

Що відбулося насправді. Постанова зайшло в Раду 24 квітня. Однак президент Зеленський заявив, що фракція голосує самостійно, і що голоси Саакашвілі повинен зібрати сам. І на зустріч з фракцією Саакашвілі не прийшов ні президент, ні прем’єр-міністр. А фракція домовилася про висунення Саакашвілі якщо зможе зібрати 190-200 голосів. Це принциповий момент — щоб за Саакашвілі своя фракція голосувала.

В результаті відмови Зеленського відкрито підтримати Саакашвілі, при голосуванні в партійному чаті за нього проголосувало менше 90 депутатів. В результаті триденних переговорів число прихильників зросла трохи більше 100. При цьому Офіс президента досяг домовленості про підтримку з низкою груп всередині фракції, що теоретично давало можливість дотягти до 170 голосів, в тому випадку, якщо вирішити різні «хотілки». І голосуванням в партійному чаті ця цифра не була підтверджена.

Тому, згідно з домовленістю, спікер ВР Дмитро Разумков (який, до речі, виступив проти призначення Саакашвілі), не зареєстрував подання уряду, яке лежало у нього на столі.

Сьогодні цей папір повернули в Кабмін. Вона не була зареєстрована, тому що «слуги» таких зобов’язань на себе не брали.

Навіщо до цього хаосу і дурості Офісу президента Мокан вирішив додати таку відверту маніпуляцію громадською думкою, навіщо замість того, щоб промовчати, зробив таке недалеке заяву — раціонально зрозуміти неможливо.

Багато «слуги» живуть у світі своїх емоцій, далекому від логіки. Ну не можна ж оцінювати будь-які події мірками медійності-немедийности! Ну припиніть ви вже свої дивацтва, навіщо збудувати потоки суперечливих заяв, влада у вас коли-небудь закінчиться і цих маніпуляцій будете соромитися все життя.