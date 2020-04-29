Готується зупинка трьох блоків Енергоатому заради Ахметова — екс-нардеп

Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Про це півгодини тому повідомив у Фейсбуці екс-нардеп Сергій Лещенко.

Пішла рознарядка державного Енергоатому про повну зупинку трьох (!) блоків потужністю 3000 МВт і зменшенні виробництва ще на 5 блоках. Це еквівалент зупинки всієї Рівненської АЕС або половини Запорізької АЕС.

«Навіщо?» — запитаєте ви. Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба зупиняти працюють на високому «зеленому» тарифі сонячні станції Ахметова.

І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції… правильно, теж Ахметова.

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом.

Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізації.

Нормально, так?

…

Колишній парламентарій Семен Семенченко кілька хвилин тому озвучив таку інформацію (і пропозицію) на цей рахунок:

«Новий в. о. міністра енергетики (співавтор Роттердам плюс) знайшла новий спосіб порятунку олігарха Ахметова від боргів. Запропонувала зупинити роботу трьох блоків АЕС а ще на кількох зменшити потужність.

Завдання — припинити вироблення дешевої електроенергії на АЕС і дати заробити вугільним і «зеленим» станціям Ахметова.

Ну а щоб АЕС не дали дуба — запропоновано надрукувати облігацій внутрішньої позики на 10 мільярдів. Природно борги будуть перекладені на плечі всіх українців.

Пані Буславець, у мене інша пропозиція. Давайте ві Ахметову будете допомагати не за рахунок української атомної енергетики і не за рахунок кишені українських громадян? Їдьте на окружну, заробляйте всім міністерством, а виручені гроші переводите Ахметову.

Тільки сумами менше 5000 грн. Інакше термінали не пропустять«.

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