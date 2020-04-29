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Готується зупинка трьох блоків Енергоатому заради Ахметова — екс-нардеп

29.04.2020

Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Про це півгодини тому повідомив у Фейсбуці екс-нардеп Сергій Лещенко.

Пішла рознарядка державного Енергоатому про повну зупинку трьох (!) блоків потужністю 3000 МВт і зменшенні виробництва ще на 5 блоках. Це еквівалент зупинки всієї Рівненської АЕС або половини Запорізької АЕС.

«Навіщо?» — запитаєте ви. Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба зупиняти працюють на високому «зеленому» тарифі сонячні станції Ахметова.

І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції… правильно, теж Ахметова.

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом.

Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізації.

Нормально, так?

Колишній парламентарій Семен Семенченко кілька хвилин тому озвучив таку інформацію (і пропозицію) на цей рахунок:

«Новий в. о. міністра енергетики (співавтор Роттердам плюс) знайшла новий спосіб порятунку олігарха Ахметова від боргів. Запропонувала зупинити роботу трьох блоків АЕС а ще на кількох зменшити потужність.

Завдання — припинити вироблення дешевої електроенергії на АЕС і дати заробити вугільним і «зеленим» станціям Ахметова.

Ну а щоб АЕС не дали дуба — запропоновано надрукувати облігацій внутрішньої позики на 10 мільярдів. Природно борги будуть перекладені на плечі всіх українців.

Пані Буславець, у мене інша пропозиція. Давайте ві Ахметову будете допомагати не за рахунок української атомної енергетики і не за рахунок кишені українських громадян? Їдьте на окружну, заробляйте всім міністерством, а виручені гроші переводите Ахметову.

Тільки сумами менше 5000 грн. Інакше термінали не пропустять«.

economics-prorok.com

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