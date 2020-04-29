На Кіровоградщині працівниця Укрпошти привласнювала гроші клієнтів

У Добровеличківському районі Кіровоградської області начальник одного з відділень Укрпошти регулярно привласнювала кошти клієнтів, чим завдала збитків більш, ніж на 200 тис. грн. Досудове розслідування відносно неї вже завершено і передано до суду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, начальник відділення поштового зв’язку, приймала платежі за послуги, надані поштовим відділенням, але не направляла їх в головну касу, що призводило до щоденного перевищення встановленого ліміту залишків грошових коштів, і зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала зазначені кошти.

У результаті державі завдано збитків на загальну суму понад 200 000 грн.

Обвинувальний акт у цій справі направлений в Добровеличкивский районний суд.