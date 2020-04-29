Ляшко «замурував» двері ресторану Тищенко

Екс-нардеп Олег Ляшко від Радикальної партії» показово «замурував» двері ресторану «Велюр», який належить народному депутату від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

Відео з акцією протесту колишній парламентарій поділився на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що карантин повинен бути однаковим для всіх, включаючи політиків.

На кадрах видно, як він з групою чоловіків загороджує вхід у заклад будівельними блоками, а потім заливає щілини між ними монтажною піною. Також на імпровізованій «стіні» з’явився напис «Карантин, так карантин!»

«Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і не можуть прогодувати свою сім’ю, а ці жирують, бо тримають всіх українців за лохів. Вони думають, що їм можна. Всі повинні сидіти на карантині, голодувати, тому що немає у людей грошей, а вони собі ресторани гламурні, дорогі відкривають і жирують. Тому карантин, так карантин. Для всіх», – підкреслив Ляшко.

Ляшко «замурував» ресторан Тищенко

Скріншот відео

Проте пізніше колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза викрив Ляшко в постановочности ролика з «замурованими» входом «Велюр». За його словами, насправді лідер РПЛ і його соратники заблокували не основний вхід в ресторан, а на літню терасу.

Вхід в «Велюр» насправді не заблокований

Скріншот відео

Тим часом поліція взялася за розслідування інциденту з перформансом Ляшко біля ресторану Тищенко. Як повідомляється на сайті НПУ, відомості про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, після чого буде надана правова кваліфікація того, що сталося.