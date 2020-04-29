У мережі ширитися інформація про можливий хабар львівським патрульним

Львів’яні зняли на відео, де можливо передається хабар патрульним поліцейським.

Про це повідомляє інформаційний портал “Варта-1”.

Львів’яни показали відео на якому можливо передається хабар патрульним поліцейським. Кореспонденти “Варта-1” звернулися до правоохоронців, щоб розібратися у ситуації та дізнатися чи була складена постанова на особу, яка підходила до працівників поліції.

У Львівській поліції підтвердили факт складання постанови, вона складена на 425 грн.

“Поліцейський, що був за кермом патрульного авто, взявши документи у водія, передавши їх своєму напарникові для оформлення постанови. Він не виконав вимоги розмітки 1,18 і не мав чинного на момент зупинки полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Поліцейські винесли об’єднання єднану постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів)”, розповіли в поліції.

Сам же водій авто за словами львівської поліції підійшов до вікна та спілкувався з патрульними. Наразі поліція спростовує інформацію про передачу хабаря.