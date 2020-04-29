Лише б не платити людям гроші

Заключна промова Путіна була сьогодні емоційно заряджає. Без печенігів і половців, але зате про військові пісні, вони нашого народу ближче. Мабуть, провели роботу і взяли спічрайтерів, які здатні написати промову, яку можна назвати заряджає.

Однак чого тільки не зробиш заради того, щоб не платити людям гроші. У всьому світі платять, нехай десь більше, десь менше, але держава дбає і укладає соціальний контракт — ми разом боремося з епідемією і для вас це теж робота, ось вам зарплата за неї. Але у нас за старою радянською, живий і популярної традиції виписується моральне заохочення. Розкажуть, що ми молодці, але треба і далі берегти рідних та близьких, бо ми не хочемо, як в оповіданні Джека Лондона.

Люди у нас, повторюю, всі розуміють, психів, яким все одно, дуже мало. Громадяни побоюються хвороби, побоюються за рідних і близьких, готові йти на самообмеження, самоізоляцію, які між іншим всім даються дуже непросто. Але ж, щоб зрозуміти їх потреби, потрібно опуститися просто на декілька рівнів нижче. З Ново-Огарьово приїхати в Свіблово або в Вихіно і поговорити з людьми. Вони готові сидіти вдома, але змушені ходити не в найближчий магазин, а шукати продукти подешевше, щоб годувати дітей. Вони змушені їздити на роботу або підпільно стригти клієнтів вдома, тому що їм, щоб купити продуктів дешевше, все одно потрібні гроші. Адже і прав Путін, коли говорить, що чим суворіше буде самоізоляція, тим швидше це все закінчиться. Але суворість самоізоляції залежить і від матеріального благополуччя людей. Алішеру Усманову на яхті або віллі самоізолюватися куди простіше, ніж його робочого підприємств з дружиною, двома дітьми і тещею в одній кімнаті.

І тому дійсно відновлювати економіку доведеться потім, коли все закінчиться. Але коли говорять про виплати людям, не можна третє засідання поспіль доручати уряду розробити пакет заходів підтримки, тим більше що стосуватися вони будуть в основному крабового підприємства Ксенії Собчак або продюсерського центру Ігоря Крутого, яким є на що прожити в самоізоляції. Люди поки не отримали нічого, в тому числі навіть знижок або звільнення від комунальних платежів.

Напевно, ось прямо зараз, до 12 травня, ніяк не можна підтримати малий бізнес, розробити програму і допомогти людям зберегти свою справу. Це треба робити обов’язково, але можна і потім. Зараз треба дати грошей в першу чергу тим, хто розорився, втратив роботу або доходи. Тому що коли міністр охорони здоров’я говорить про позитивну динаміку, це завдяки цим людям теж. Вони з останньою копійкою сидять вдома і думають про те, на що купити їжу.

На жаль, навіть свята, в тому числі громадянську Великдень, то є День Перемоги, багато не зможуть відзначити ніяк, можуть тільки висунутися у вікно і заспівати «Катюшу». Не з-за самоізоляції, до якої відповідально ставляться, а з-за тяжкого фінансового стану. По суті півтора місяці люди сиділи і будуть сидіти вдома. Це означає, що у багатьох, хто втратив роботу або був відправлений у відпустку за свій рахунок, не залишилося зовсім ніяких заощаджень. Оформити допомогу по безробіттю не так і просто в режимі самоізоляції, я вже не кажу про те, що воно не належить всім.

Дати 20 тисяч дорослого і 10 тисяч дитині це хороша підтримка і громадяни цих грошей заслужили. Вони сплачували податки, їм говорили, що ФНБ на чорний день… Правда, напевно, ми не так зрозуміли і ФНБ на чорний день Сечіну, Ротенбергам та іншим громадянам Росії, які, на думку Кремля, гостро потребують допомоги.

А адже державі потрібні люди… Не тільки самозоляцией допомагати боротьбі з вірусом. Наприклад, платити податки. І скільки видереться, я не сумніваюся, російські люди кмітливі, але вважають, що державі не повинні навіть податків. Підуть у сіру зону… Можна їх засуджувати за це? Ні, не можна. А на що тоді Путін зібрався після епідемії відновлювати економіку? Люди, яких кинули у важку годину, тут не будуть йому ніякими помічниками, а всякі друзі-олігархи тим більше. Розоряти народ, можна привести Росію до краху.