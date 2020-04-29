Повінь – зміна системи

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Белый медведь «самоизолировался» на верхушке дерева

29.04.2020

Иногда так хочет побыть в одиночестве, что хоть на дерево лезь. Ровно так поступил белый мишка, взобравшись на сосну.

Этот здоровяк, несмотря на свой совсем не кошачий вес, умудрился взобраться на самую верхушку дерева. И сидит теперь, беззаботно свесив лапки вниз. Что ему до наших проблем? Тоже так хочется.

Комментаторы моментально сделали полезный вывод из видео: «Вот первая мысль всегда была убежать от медведя на дерево… раньше…», «Всем таких нервов и такого здоровья, как эта ветка!». И даже здесь не обошлось без сторонников теории заговора: «Откуда белый медведь взял сосну? Они ведь не живут в лесу. Что-то здесь нечисто».

: golos.ua

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