Ехо «телеграмных» інсайдів

Колишнього топ-чиновника Мінекономрозвитку, пішов працювати в «Астерс», запідозрили в роботі на російських олігархів

Колишнього чиновника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитра Наклицкого викрили у можливу роботу на іноземні компанії, зокрема – на російські корпорації, які займаються виробництвом мінеральних добрив. Про це повідомили кілька відомих телеграм-каналів, один з яких («Шептун») стверджує, що за даними його джерел з Мінекономрозвитку, Дмитро Наклицкий вже в якості співробітника юридичної фірми «Астерс» продовжує роботу з окремими чиновниками відомства з метою вплинути на результати розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну.

До лютого 2020 року Наклицкий дійсно займав в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України важливу позицію – головного спеціаліста відділу розслідувань фактів недобросовісного імпорту управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника. Про це свідчать його декларації, включаючи останню, заповнену до звільнення з Мінекономіки в лютому цього року.

Хоча б частково знайомі з внутрішньою кухнею Мінекономрозвитку люди розуміють, що Наклицкий мав безпосереднє відношення до всіх справах і розслідувань міністерства, які ведуться за заявками національних виробників. І мова не тільки про добривах, хоча вони й зіграли в даному випадку з Дмитром Наклицким злий жарт.

Але про це пізніше, а зараз просто можна констатувати факт, що ми говоримо про колишнього чиновника, який, відповідно до роду своєї служби, мав величезним обсягом конфіденційної інформації з багатьох розслідувань.

Ми вирішили перевірити інформацію, опубліковану в анонімних телеграм-каналах, і зрозуміти, чи дійсно Дмитро Наклицкий з Мінекономрозвитку перейшов працювати в юридичну фірму «Астерс». Є як мінімум одне повідомлення, яке це підтверджує. У березні поточного року Наклицкий взяв участь у заході під назвою II Форум по митному праву та міжнародної торгівлі, де дійсно представляв ЮФ «Астерс» як юрист компанії:

oligarh.media

Тепер про мінеральних добривах та головному конфлікті інтересів. Справа в тому, що нинішній роботодавець Наклицкого – юрфірма «Астерс» – представляє Російську асоціацію виробників добрив (РОПУ) у розслідуваннях Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо імпорту добрив Україною.

Економічне відомство з схвалення очолюваної міністром економіки Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) в даний момент веде два спеціальних розслідування по зростаючому імпорту мінеральних добрив, ініціаторами яких виступили українські підприємства і галузеві організації. Ці розслідування, а також їх можливий результат (у вигляді обмежувальних мит або квот) за цілком зрозумілих причин не входять у плани іноземних виробників, продукцію яких на українському ринку можуть обмежити.

В якості зацікавлених сторін у цих розслідуваннях зареєструвалися різні учасники, які вважають, що можливі висновки Мінекономрозвитку і МКМТ можуть зачіпати їх інтереси. Серед них – РОПУ, яка є головним лобістським інструментом російських виробників мінеральних добрив – компаній «Єврохім», «Уралхім», «Фосагро» та інших.

І ось тут виникає головне питання до Дмитра Наклицкому. Кілька років він як чиновник супроводжував у Мінекономрозвитку резонансні розслідування, в тому числі, спеціальне розслідування щодо імпорту мінеральних добрив в Україну з серпня 2019 року і до свого звільнення у лютому 2020 року. Відразу після відходу з державної служби він опинився в штаті компанії, яка в Україні представляє інтереси опонентів цього розслідування з РФ.

Можливо, сам Наклицкий не дуже добре розуміє, яку кількість запитань і підозр породжують ці дивні кадрові зміни в його кар’єрі. А сама по собі така ситуація заслуговує, як мінімум, уважного ставлення з боку правоохоронних органів (насамперед, СБУ) в ідеалі, з перевіркою всіх колишніх і нинішніх зв’язків екс-чиновника.

Головні питання – чи міг перекочувати в руки РОПУ масив конфіденційних даних з розвитку Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства? Продовжує Наклицкий підтримувати неформальну зв’язок зі своїми колишніми співробітниками, але вже в інтересах свого нинішнього роботодавця і його клієнтів? Може здійснюватися тиск і вплив, в тому числі корупційне, на чиновників Мінекономрозвитку, колишніх колег Наклицкого, в інтересах російських виробників добрив?

Не виключено, що ці питання виникнуть вже після винесених МКМТ на основі розслідувань Мінекономрозвитку рішень, за якими можна буде судити, наскільки сильним є вплив російських лобістів на роботу українського економічного відомства.

Ганна Антонова

«ОЛІГАРХ»