Прокляття і статеві органи. Як відбувається поділ землі в кооперативі “Веселка”

Неабияка війна розгорнулася між сусідами київського дачного кооперативу з душеласкающим назвою “Веселка”. Причина їй – земля, за яку відбувалися запеклі бої в будівлі українського парламенту.

Ось уже який тиждень люди спостерігають на стіні непримітного будинку наступну напис: “Не кради землю, ху**нік (яке цікаве слово, – прим. ред.). З 70-их років твоя межа – груша. Рак, не кради землю!!! Не ламай дерева!!! За актом – 15,39 см, в натурі – 15,23 м, сьогодні – 15,30 см”.

Фото – Олег Виговський

Той, кому адресовано послання, не розслабляється і у відповідь залишає загадковий символ, схожий на чоловічий статевий орган.

Фото – Олег Виговський

Люди навколо стверджують, що нові написи з’являються на парканах ворогуючих сімей практично кожен день. Змінюється форма, але зміст залишається тим самим.

Невже 7 см землі стали причиною розбрату в місці, де повинен панувати рай? Дзвонимо колишньому голові кооперативу, якому ввічливо вигадуємо псевдонім Степан Іванович.

– Степан Іванович, хотіли б дачу придбати за адресою: ********. Так от хотіли б дізнатися про сусідів, які навпаки воюють за землю. Хто вони, що вони, в чому причина скандалів?

– По-перше, де ви дістали мій номер?

– В інтернеті.

– У якому інтернеті?

– У стандартом. На форумі кооперативу дали.

(Мовчання)

– Знаєте що? Я вам нічого говорити не буду. Сварки з хати не виносять. І я взагалі цим кооперативом не займаюся. А якщо щось хочете дізнатися, то приходьте на збори в понеділок. Всі!

Такий був наш розмова.

З одного боку, ореол агресії можна пояснити тим, що 7 сантиметрів – це хоч і мало, але, все-таки, гроші. Адже там, “нагорі”, всім українцям пообіцяли приліт золотих антилоп з відкриттям ринку землі. І співгромадяни чекають, залишаючи біля порога будинків гаманці для залучення уваги диво-тварюк. Все по фен-шую. Та тільки прилітає найчастіше те, що зображено на паркані одного з сусідів.

Фото – Олег Виговський

А може бути, причина не в хрустких купюр? Адже вчора стало відомо, що на паркані з монологом про розмір земельного паю з’явилася нова напис: “ДІМ ПРОКЛЯТИЙ”.

Містика? Хто знає. Адже нерідко люди вдаються до послуг ворожок і магів, щоб накласти на лоб недруга друк Каїна. Що послужить стопором в цей раз, якщо мова йде про дорогоцінної землі?

У будь-якому випадку ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією. І переживаємо за дерева. Вони ні в чому не винні.

Олег Виговський

для Інформатора