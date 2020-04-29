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“Гелик” і Audi A6. У центрі Києва сталося “елітне” ДТП

29.04.2020

У самому центрі столиці на Площі Перемоги сталося ДТП за участю двох автомобілів.

Зіткнулися два елітних автомобіля – Mercedes-Benz GL-класу останнього покоління, який коштує близько сотні тисяч, і Audi A6, вартістю близько п’ятдесяти тисяч доларів США.

Пошкодження в результаті зіткнення автомобілі отримали невеликі, – передає кореспондент Інформатора з місця подій.

На місці працює патруль поліції. Проїзд від вулиці Дегтярівської у бік Жилянській сильно утруднений.

Причину аварії встановить слідство. Швидше за все, водії яких не поділили смуги руху, або це – дистанційне ДТП через неуважність одного з водіїв.

Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників

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