“Гелик” і Audi A6. У центрі Києва сталося “елітне” ДТП

У самому центрі столиці на Площі Перемоги сталося ДТП за участю двох автомобілів.

Зіткнулися два елітних автомобіля – Mercedes-Benz GL-класу останнього покоління, який коштує близько сотні тисяч, і Audi A6, вартістю близько п’ятдесяти тисяч доларів США.

Пошкодження в результаті зіткнення автомобілі отримали невеликі, – передає кореспондент Інформатора з місця подій.

На місці працює патруль поліції. Проїзд від вулиці Дегтярівської у бік Жилянській сильно утруднений.

Причину аварії встановить слідство. Швидше за все, водії яких не поділили смуги руху, або це – дистанційне ДТП через неуважність одного з водіїв.

Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників