Моз заявив про проблеми з постачаннями скандальних захисних костюмів

Поставка 71 тисячі захисних костюмів з Китаю може затриматися з-за введеного КНР додаткового регулювання на експорт засобів індивідуального захисту.

Про це у ході брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

За її словами, постачальник захисних костюмів повідомив українській стороні про те, що 25 квітня уряд Китаю прийняв рішення про повний контроль всіх ЗІЗ, які експортуються з країни. У зв’язку з цим захисні костюми, які повинні були прибути в Україну до 1 травня, ймовірно, будуть доставлені пізніше.

Між тим радник з торгово-економічних питань посольства КНР в Білорусі Чжао Цюянь в інтерв’ю виданню Белта повідомила, що Китай не вводив і не буде вводити ніяких заборон на експорт медичних виробів. За її словами, для чіткого контролю за вивезенням з Китаю виробів медичного призначення і забезпечення їх високої якості з 1 квітня вступили в силу нові додаткові вимоги для експорту медичних товарів за кордон.

У відповідності з цими правилами митниця пропускає тільки вироби, що мають свідоцтва про реєстрації, схвалені Державним управлінням по нагляду та контролю за лікарськими засобами.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Голос» Олександра Устінова повідомила, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов відмовився підписувати документи про закупівлю захисних костюмів для медиків за низькою ціною, вирішивши купити їх на 40% дорожче.

Під час брифінгу 29 квітня заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова заявила, що відомство ініціювало розслідування щодо держпідприємства «Медичні закупівлі України», яка «порушила законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів».

За її словами, Моз у квітні просив «Медзакупки» надати інформацію про продукції, яку повинно було придбати ДП, а саме — костюми біозахисту для медиків. Держпідприємство не подало до Моз на узгодження технічне завдання на здійснення закупівлі і чиновники не знали, що саме придбавається. У зв’язку з цим було прийнято рішення закупити костюми в Китаї.