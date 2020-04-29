Мера Праги взяли під охорону після чуток про «вбивцю з Росії»

Після того, як в чеських ЗМІ з’явилася інформація щодо можливої підготовки замаху на мера Праги Зденек Гржиб з боку російських спецслужб, лідер міста підтвердив, що знаходиться під захистом поліції.

Про це повідомляє ВВС.

При цьому Гржиб відмовився повідомляти, чому саме знаходиться під захистом, зазначивши, що звернувся в поліцію після того, як помітив стеження біля свого будинку. Він також відмовився підтвердити, що його прохання про захист пов’язана саме з інформацією про можливий замах.

Додатково до цього, мер Праги підкреслив, що якщо його вб’ють, то «це буде означати, що російські органи перейшли червону межу».

Тим часом, прес-секретар Міністерства закордонних справ Чехії Зузана Стичова заявила виданню, що «не буде коментувати витоку, опубліковані в ЗМІ», додавши, що вони працюють зі службами безпеки і адекватно реагують на всі поради, а також інформацію про потенційні загрози, які ми отримуємо».

«Факт залишається фактом, що кілька тижнів тому російський дипломат з відповідною акредитацією повернувся в Прагу з відрядження, і його зустріли в аеропорту його колеги», — зазначила вона.