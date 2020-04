Навальний розповів про розкішному палаці Олени Малишевої біля Нью-Йорка

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Олексієм Навальним, випустив свіже розслідування про елітної закордонної нерухомості російських знаменитостей. Цього разу увагу Навального і його колег привернула власність телеведучої Олени Малишевої та її родичів.

За даними ФБК, у 2016 році “головний телелікар” країни разом з чоловіком купила особняк неподалік від Нью-Йорка. Площа 21-кімнатного палацу становить 1100 квадратних метрів, а його інтер’єри вражають великою кількістю позолоти і показної розкоші. Судячи з документів, купівля маєтку на березі річки Гудзон обійшлася Олені та Ігорю Малишевим в 6,4 млн доларів (430 млн рублів за курсом на момент покупки). Той факт, що будинок купила саме телеведуча, доводить її підпис на документах про угоду.

“Якщо ви подивитеся “Перший канал”, то виявите, що Олена Малишева просто не сходить в телевізійних екранів. Вона – головний спікер країни на тему коронавіруса. Головне джерело інформації. Кожен день виходить її передача “Жити здорово”, щотижня вона веде ще одне шоу “Здоров’я”. Вона приходить говорити про коронавірус в новини – ранкові та вечірні, вона говорить про вірус на одному ток-шоу, і на іншому дуже популярному ток-шоу. Вона дотяглася навіть до “Вечірнього Урганта”, де теж розповідала росіянам все про коронавірус”, – пише Навальний, підкреслюючи, що висловлювання Малишевої про епідемію викликають безліч питань. Малишеву він при цьому назвав пропагандистської, нагадавши, що є членом Центрального штабу Загальноросійського народного фронту.

У ФБК також з’ясували, що зараз в особняку живе старший син Малишевої Юрій, який працює лікарем у одному з госпіталів Нью-Йорка і часом знімається в шоу Малишевої. Також Юрій часто публікує в соцмережах відео, записані в цьому будинку. У розслідуванні підкреслюється, що купити такий будинок сам Юрій не міг, оскільки лише нещодавно став лікарем. Крім того, його імені немає у документах про купівлю особняка.

Відділ розслідувань@otdel_r Знайшли підмосковну дачу Дональда Трампа.

Ну гаразд, гаразд, не Трампа. Кого-то набагато більше цікавого! Дивіться швидше наше нове розслідування https://twitter.com/otdel_r/status/1255500627096068101/photo/1″ rel=”nofollow”> https://twitter.com/otdel_r/status/1255500627096068101/photo/1″ rel=”nofollow”> 319 https://twitter.com/otdel_r/status/1255500627096068101″ rel=”nofollow”>7:14 PM – Apr 29, 2020 Twitter Ads info and privacy

59 people are talking about this

Alexey Navalny ✔@navalny Моя улюблена інтер’єрна фоточка з останнього розслідування, ця. А ваша?https://navalny.com/p/6344/ https://twitter.com/navalny/status/1255503094735134723/photo/1″ rel=”nofollow”> 678 https://twitter.com/navalny/status/1255503094735134723″ rel=”nofollow”>7:23 PM – Apr 29, 2020 Twitter Ads info and privacy

190 people are talking about this

Крім дорогого маєтку у членів сім’ї Малишевої є інша нерухомість у США. У 2014 році Малишева і її чоловік купили відразу дві квартири площею 110 квадратних метрів в хмарочосі поруч з Центральним вокзалом Нью-Йорка. Ця власність вартістю 4,2 млн доларів зараз оформлена на компанію, зареєстровану за адресою особняка Малышевых, а в документах стоїть підпис Василя Малишева – молодшого сина телеведучої. В одній з цих квартир його брат Юрій також знімає відео для соцмереж.

У публікації уточнюється, що на момент покупки цих квартир Василю було 23 роки, а Юрієві – 26 років і купити їх на свої гроші брати не могли. По всій видимості, покупку оплатили їх батьки.

“Разом майже 11 млн доларів Олена Малишева витратила на свою американську нерухомість. Звідки такі гроші? Ми чесно спробували розібратися. Це точно не чоловік Малишевої – він вчений, професор в Московському медико-стоматологічному університеті. Про самій Олені Василівні часто пишуть як про власниці цілої бізнес-імперії. Це почасти вірно – у неї дійсно є лінійка свого дієтичного харчування та мережа клінік її власного імені. Але ні те, ні інше не приносить їй нічого порівнянного з сумами, витраченими на будинок і квартири в Нью-Йорку. Ми це бачимо і по звітності, та й сама Олена Василівна каже: її основний дохід — зарплата на “Першому каналі”, – пише Навальний.

Опозиціонер нагадав, що “Перший канал” є збитковим і отримує гроші з бюджету, частина яких виділяється безпосередньо на виробництво шоу Олени Малишевої. З цього Навальний робить висновок, що американську нерухомість Малишевої сплатили російські громадяни зі своїх податків.