Самий законний наступник вождя КНДР Кім Чен Ина, у разі його переходу в інший світ — рідний дядько Кім Пхен Іль (або Ір — колеги-кореисты не визначилися до кінця).

Це єдиний живий зараз син божественного засновника КНДР залізного генералісимуса Кім Ір Сена. Йому 65 років. Програв у 70-х роках в метушні за місце спадкоємця із-за надмірної, кажуть, легковажності, звичкою до гулянок і неймовірною навіть для династії Кімів лютої пристрасті до жіночої статі. Тому спадкоємцем став його брат — Кім Чен Ір, батько нинішнього молодого вождя. Який зараз раптом несподівано зник з радарних екранів.

Дядько від гріха подалі був відправлений по дипломатичній лінії — був послом у кількох країнах Європи, в кінці кінців в Чехії. Де ні з ким особливо не спілкувався, але жив у своє задоволення — наскільки це можливо під наглядом шанобливих вовкодавів з охранки, готових миттєво перерізати горло клієнту за сигналом з Пхеньяну. Але в листопаді минулого року було повернуто на батьківщину.

Його плюси — він рідний син божественного засновника КНДР, схожий на нього. Мінус — не має бази підтримки, репутацію слабака. Тому сталева сестриця зниклого лідера КНДР, 32-річна Кім Е Чжон, виглядає поки сильніше в битві за трон. Але і у неї є мінуси — бабу на престолі важко визнати наскрізь дрімучої північнокорейської еліти. Є і проблеми в контролі за армією і спецслужбами.

Втім, і битви, схоже, не буде, — в Сеулі стверджують, що Кім Чен Ин живий і здоровий. Хоча, чорт, і зник кудись з 11 квітня.