Поліція затримала на Закарпатті кримінального авторитета

На Закарпатті затримали кримінального авторитета, який планував взяти під контроль місцеві злочинні групи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у середу, 29 квітня.

Як інформують в поліції, 55-річний уродженець Вірменії збирав навколо себе своїх прихильників з кримінального середовища і планував взяти під контроль злочинні групи, які збираються “працювати” в регіоні.

Раніше підозрюваний був видворений за межі України з п’ятихатським ятирічною забороною в’їзду. Найближчим часом буде вирішено питання про його примусове видворення з території України.

Фігурант також кожні три-чотири дні міняв місця проживання, щоб його не затримали. Раніше він був судимий і має “певний статус у злочинному світі”.