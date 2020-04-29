Мільйон зарплати та три мотоцикли. З якими статками повертається до уряду новий голова Держаудитслужби

Сьогодні, 29 квітня на засіданні Кабмін призначив голову Державної аудиторської служби – ним став Геннадій Пліс.

Пліс – людина в уряді не нова. У різні часи він був заступником держсекретаря Кабінету міністрів та першим заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Остання його посада в уряді – заступник міністра фінансів уряду Гончарука.

З квітня 1994 року – директор з економіки Виробничого об’єднання (ПО) “Первомайськвугілля” (Первомайськ, Луганська обл.). З квітня 1996 року – заступник, з січня 1997 року – перший заступник гендиректора з економічних і комерційних питань – директор з економіки державної холдингової компанії (ДХК) “Свердловантрацит” (Свердловськ, Луганська обл.). З липня 1997 року – перший заступник гендиректора з економічних і комерційних питань – директор з економіки ВО “Краснодонвугілля” (Краснодон, Луганська обл.). З жовтня 1998 року – перший заступник гендиректора підприємства “Українська справа” (Луганськ).

У 1999-2000 роках працював віце-президентом фірми “Гуд Тел Інвест” (Київ). Фірма збанкрутувала в березні 2001 року. Протягом 2001 року – приватний підприємець, консультант.

З грудня 2001 по вересень 2002 року пройшов ряд посад від начальника управління по матеріально-технічному забезпеченню, транспорту, маркетингу і збуту продукції до директора з фінансових і комерційних питань ДХК “Луганськвуглепереробка” (Луганськ). З вересня 2002 року – директор філії державної госпрозрахункової установи “Агентство з питань банкрутства в Луганській області” (Київ). Явились в місті У 2005 року Геннадій Пліс очолив Фінансово-економічне управління Мінвуглепрому. У 2006 році очолив Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

З серпня 2012 року – голова наглядової ради, з 2013 року – директор департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ). З липня 2014 року – радник голови Управління по організаційно-аналітичного забезпечення апарату глави КМДА. У жовтні 2014 очолив Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Геннадій Пліс був призначений на посаду першого заступника голови КМДА розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка від 27 січня 2016 року № 42 в порядку переведення з Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. У разі відсутності голови КМДА Пліс, відповідно до затверджених розподілом функцій, виконував його обов’язки.

Однак Кабмін на засіданні 20 січня 2016 року не погодив кандидатуру Пліса, який вважався тоді креатурою Вадима Столара.

4 грудня 2017 року Геннадій Пліс подавши заяву про звільнення за власним бажанням. Пізніше прес-служба першого заступника голови КМДА пояснила, що їх начальника не звільнили за власним бажанням, а він подавши заяву на відпустку.

За даними блогера Олександра Аронця, Пліс написавши заяву про звільнення “за особистими обставинами” і відразу ж пішов у відпустку після того, як в ЗМІ з’єднання явилася інформація про причетність його сина Романа Пліса і генерального директора компанії “Бунге Україна”, російського бізнесмена Дмитра Горшунова до схемами з “фіктивними ПДВ”.

За версією депутата Київради Олександра Пабата причина догляду Пліса криється в повній втраті контролю за бюджетними процесами в КМДА.

5 грудня Віталій Кличко підтвердив інформацію про намір Пліса покинути КМДА, але з підписанням його заяви зволікав.

Геннадій Пліс був звільнений з посади першого заступника голови КМДА розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка від 18 грудня 2017 року № 990 в порядку переведення для подальшої роботи в Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З 19 грудня 2017 Пліс – директор Департаменту з питань регіональної політики Секретаріату Кабміну. Розпорядженням Кабміну від 20 грудня 2017 року № 948-р його призначено виконуючим обов’язки держсекретаря Кабміну.

Розпорядженням Кабінету міністрів від 14 лютого 2018 № 89-р (при прем’єр-міністрі Володимирові Гройсману) Геннадій Пліс призначений заступником держсекретаря Кабміну на 5 років з випробувальним терміном 6 місяців.

Розпорядженням Кабінету міністрів від 6 вересня 2019 року № 752-р (прем’єр-міністр Олексій Гончарук) Геннадій Пліс призначений заступником міністра фінансів (Оксани Маркарової). На цій посаді він мав займатися питаннями фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки, а також питаннями місцевих бюджетів.

Звільнено з посади заступника міністра фінансів розпорядженням Кабміну від 11 березня 2020 року №253-р відповідно до абз. 4 ст. 2 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” (у зв’язку зі звільненням міністра).

Багаторічна робота на луганських вугільних підприємствах дає підстави пріпускаті наявність у Геннадія Пліса міцних зв’язків з місцевими елітами, включаючи Олександра Єфремова і Наталію Королевську. Є дані про те, що в Мінвуглепром Геннадія Пліса запросивши міністр Віктор Тополов, у якого були певні інтереси в Луганській області.

Крім того, за деякими свідченнями, попри “луганську прописку”, у Геннадія Пліса нібито були справи з відомим “авторитетом” з Донбасу – Юрієм Іванющенко (в певних колах – Юра Єнакіївський).

Досить тісно Геннадій Пліс співпрацював з екс-мером Києва Леонідом Черновецьким, при якому завідував фінансовим контролем і аудитом у КМДА. Співробітники КМДА того періоду дають дуже високий бал здібностям Пліса, стверджуючи, що завдяки йому Черновецький відмінно знав де, з кого і скільки можна “зняти гроші”.

Але найцікавіша історія, схоже, пов’язана з Державною продовольчою зерновою корпорацією України (ДПЗКУ). Ця корпорація була створена в серпні 2010 року – за Президента Віктора Януковича, “під” його старшого сина Олександра. ДПЗКУ номінально підпорядковується МінАП, яким у 2012-2014 роках керував міністр агрополітики, втікач, Микола Присяжнюк, у якого Геннадій Пліс колись працював радником.

Як радник Присяжнюка і його довірена особа, Пліс в ДПЗКУ очолював наглядову раду і відповідав за внутрішній аудит і контракти. За період з 2012 по 2014 рік колишні керівники ДПЗКУ звинувачуються в розкраданнях сотень мільйонів гривень.

У жовтні 2016 року ім’я Геннадія Пліса просто фігурувало в скандалі, пов’язаність язаному з виведенням грошей з неплатоспроможного банку “Хрещатик”, в якому обслуговувалися сотні київських комунальних підприємств.

За словами співрозмовників видання “Економічна правда” в правоохоронних органах, перерахуваннями коштів комунальних підприємств з банку нібито “диригував” перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Місту Києву належало 25% акцій банку “Хрещатик”, альо фінансову установу це не врятувало – на початку квітня Національний банк визнав його неплатоспроможним.

Неформальним і реальним власником банку називали “Київську інвестиційну групу” (КІГ), яку контролював девелопер Андрій Іванов (37% акцій банку) і його бізнес-партнер Василь Хмельницький.

Досліджені правоохоронцями дії тандему КІГ – КМДА привели до висновку, що за період з 31 березня по 4 квітня кредитний портфель банку зменшився на 1 млрд грн, в основному за рахунок забезпечених заставами кредитів групи КІГ.

26 травня 2016 року Київрада створила тимчасову контрольну комісію з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення банку “Хрещатик” до категорії неплатоспроможних. Випереджаючи події, ще 14 квітня Геннадій Пліс “оперативно” заявивши, що керівництво столиці не знало про майбутній крах банку “Хрещатик” і не контролювало ситуацію в ньому, оскільки в КМДА, мовляв, немає профільних фахівців. Мало того, 25% акцій банку, що належать міській громаді, за його словами, фактично нічого не значили.

До роботи Пліса були і інші претензії. Так, екс-мер Києва Олександр Омельченко, був неприємно здивований, дізнавшись, що в тієї годину, як у бюджети інших міст України надходить 60% ПДВ, сплаченого на їх території, то в бюджет Києва – всього 40%. І такі “втрати” – чи то по дурості, чи то через якісь незрозумілі “схеми” – міськбюджет Києва ніс постійно, у т. ч. з вини Пліса, бо підлеглі йому директорію департаментів КМДА систематично дозволяли собі бездумно витрачати бюджетні кошти на абсолютно недоцільні закупівлі.

У щорічній декларації Пліса, яку він подавав як заступник міністра фінансів 9 березня, зазначено, що він володіє земельною ділянкою та будинком у Білогородці Київської області, а також квартирою на 35 “квадратів” у Мукачевому Закарпатської області. Сину чиновника належить квартира у Києві на 90 “квадратів”.

Пліс має два мотоцикли – KTM 690 SMC-R 2016 та Ducati Multistrada 1260 2018 року випуску (останній коштує півмільйона гривень, – ред.). Ще одним мотоциклом Yamaha T-MAX 2018 року випуску чиновник має право користуватися, він належить третій особі. Пліс з дружиною мають право користуватися автомобілем Infinity FX37 2011 року випуску.

За минулий рік Пліс заробив 669 тисяч 928 гривень у Секретаріаті Кабміну та ще 341 тисячі 24 гривні в Міністерстві фінансів. Також він отримав дохід від відчуження рухомого майна – 675 тисяч гривень, дохід від надання майна в оренду – 60 тисяч гривень, страхові виплати – 48,4 тисячі гривень, відшкодування майнової шкоди – 68 тисяч гривень, а також понад 51 тисячу гривень процентів від вкладу в АТ “Універсал банк”. Його син заробив від надання майна в оренду 154 тисячі 800 гривень.

На банківських рахунках Пліс тримає 262 758 грн., 2 253 грн., 29 475 грн., 303 долари США та 7 євро. Його дружина та син тримають на двох рахунках несуттєві гроші в гривні. Готівкою чиновник тримає 50 тисяч доларів США та 33 тисячі гривень. Його дружина – 15 тисяч доларів.