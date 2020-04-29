У Туркменістані сотні людей з підозрою на коронавірус сховали від комісії ВООЗ

У Туркменістані, де офіційно не підтверджують жодного випадку інфікування COVID-19, почали масштабно готуватися до моніторингового візиту експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я

Як повідомляє місцева редакція Радіо Свобода, за один день кілька сотень людей, у яких підозрювали коронавірус і помістили в так звану карантинну зону на околиці Туркменабада, вивезли в провінцію.

«В карантині на околиці Туркменабада зараз залишилося п’ять осіб, інших відпустили», — повідомило джерело в системі охорони здоров’я Лебапского велаята.

Попередньо відомо, що в даний час до 480 пацієнтів знаходяться у невеликих лікарнях і психіатричній клініці.

Всього в країні під виглядом боротьби з інфекційними захворюваннями створили три карантинні зони.