Мільйони жителів Білорусі вийшли на суботник, незважаючи на коронавірус

Понад 2,3 млн білорусів — приблизно чверть населення країни — брали участь у республіканському суботнику 25 квітня, незважаючи на пандемію коронавіруса.

«Жителі взяли активну участь у общереспубликанском суботнику. За попередніми даними, близько 2 мільйонів 300 тисяч людей взяли участь. Працювали в різних місцях — це впорядкування населених пунктів, благоустрій, посадка лісу», — повідомив віце-прем’єр Володимир Кухарєв, який курирував в уряді проведення суботника.

Всього було зібрано і перераховано близько 8,7 млн білоруських рублів (близько $3,6 млн), зазначив віце-прем’єр.

На фоні зростання захворюваності коронавірусом у Білорусі президент країни Олександр Лукашенко 21 квітня заявив, що не бачить підстав для скасування або перенесення суботника. «Той, хто працює, — вони відпрацюють. Ми, чиновники, звичайно, свою зарплату теж перерахуємо в фонд суботника, тому що це свята справа», — зазначив він.