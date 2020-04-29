Ученые обнаружили аномальную планету в сорок раз больше Земли

Астрономы обнаружили в 730 световых годах от Земли необычный объект, который может быть ядром газового гиганта или «зародышем» планеты, чье развитие по неизвестным причинам остановилось. Открытие сделали при помощи космического телескопа TESS, передает FaceNews.ua.

Объект, названный TOI-849b, примерно в 40 раз массивнее Земли. Он вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, делая полный оборот всего за 18,4 часов. Ученые рассчитали, что расстояние между ними составляет всего 1,5% астрономической единицы (чуть более 2 млн км).

По размерам планета сравнима с Нептуном, но, в отличие от него, обладает большой плотностью. Изначально астрономы предположили, что TOI-849b – это остатки газового гиганта, который лишился большей части своей газовой «мантии». По их теории, вещества могли испариться из-за слишком близкого соседства с раскаленной звездой.

Но расчеты показали, что даже сильного нагрева было бы недостаточно, чтобы уничтожить атмосферу планеты вплоть до ядра. Возраст TOI-849b составляет примерно 6,7 млрд лет. С учетом всех факторов, за это время она должна была потерять всего несколько процентов массы.

Тогда ученые сформулировали другую теорию. Планета могла лишиться оболочки из-за катаклизма – например, столкновения с другим телом. Другое возможное объяснение связано с замедленным развитием планеты. Возможно, вращаясь в протопланетном диске, он смог вобрать недостаточно материала для дальнейшего роста.

: facenews.ua