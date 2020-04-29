Україні вдалося уникнути піку коронавіруса – Ляшко

Україна змогла уникнути стрімкого поширення коронавіруса, ми вже перебуваємо на плато, але через карантин воно може бути розтягнутим у часі.

Про це в інтерв’ю Оглядачеві розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, в цілому рухаємося за оптимістичним сценарієм, при якому зростання кількості хворих не перевищує 30%, система охорони здоров’я справляється з навантаженням.

«Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато і пішов на зниження. У нас не було стрибка, почалося плато, і воно може бути тривалим», – зазначив Ляшко.

За його словами, один з прогнозів, який розглядався, передбачав 180 тисяч хворих.

«Стрімкого поширення вірусу не сталося, фіксуємо зростання числа нових випадків, з урахуванням тих, хто одужав і помер, і він не перевищують 10%. Щодня у нас стабільні показники і коливання в межах 5% приросту. Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути тривалим, але ми потихеньку будемо відпускати карантинні заходи, щоб запрацювала економіка», – підсумував він.