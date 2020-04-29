Не виходять з будинку і бояться новин: українці назвали свій головний страх на карантині

Українці висловили стурбованість щодо погіршення в країні ситуації з поширенням коронавіруса COVID-19.

Про це йдеться в новому дослідженні громадської думки від соціологічної групи «Рейтинг». Опитування проводилося 24-25 квітня.

Згідно йому, 68% громадян України часто стежать за новинами про коронавирусе, 19% роблять це іноді, 9% – рідко, і тільки 5% взагалі не цікавлять ними. У той же час відзначається, що найчастіше відстежують інформацію про вірус люди старшого віку, жінки і більш бідні опитані.

Крім цього, 43% опитаних українців переконані, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, ще 33% – не змінюється. Тоді як 15% вважають, що вона покращується.

За даними соціологів, незважаючи на карантин, 29% опитаних зізналися, що виходять з дому кілька разів, а 23% – один раз в день. При цьому 37% заявили, що виходять тільки раз у кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.

Правда, за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому по кілька разів на день, – з 19 до 29%. Частіше знаходяться будинку жінки, старші люди і самі бідні респонденти.

За результатами опитування, соціологи прийшли до висновку, що чим частіше люди стежать за новинами, тим більше в них упевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується. А чим менше вони дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.