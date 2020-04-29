У Лівані через пандемію і дефолту почалися масові заворушення і протистояння з армією: є жертви

Ліван переживає найгіршу економічну кризу з часів громадянської війни 1975-1990 років.

Через запровадження карантинних заходів в зв’язку з пандемією коронавіруса в Лівані оголосили дефолт, через що почалася економічна криза. Про це повідомляє CNN.

З-за хиткого економічне становище в країні ліван вийшли на протести. Найбільше громадян почали мітингувати в Тріполі.

Демонстранти почали руйнувати фасади будівель, розбивати вітрини магазинів і кидати коктейлі Молотова в банки, деякі з них вигукували, що голодні.

Зараз акцій мітингувальникам протистоїть армія.

Від початку демонстрацій загинула одна людина.